Drehbrücke favorisiert Bund will Teilneubau der Friesenbrücke finanzieren

Weener. Gut eineinhalb Jahre nach dem Zusammenstoß eines Schiffes mit der Friesenbrücke in Weener kommt vom Bundesverkehrsministerium der Vorschlag eines Teilneubaus als Drehbrücke. Der Bund soll die Kosten für den Bau, der nicht vor dem Jahr 2024 fertig sein wird, übernehmen.

Bei einem Besuch im Organeum in Weener teilte der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Enak Ferlemann, am Freitag die neuen Pläne des Ministeriums mit. Demnach koste der Teilneubau der Brücke, die deutlich breiter erstellt werden soll als bislang, etwa 49 Millionen Euro. Eine Reparatur koste etwa 29 Millionen. Das Land Niedersachsen beteiligt sich mit fünf Millionen Euro an den Kosten, von der Versicherung des Unglücksschiffes „Emsmoon“ werden vier Millionen Euro gezahlt. Den Rest werde nach derzeitigen Stand dann der Bund übernehmen.

Positives Signal aus der Region

Der Bund könne, so Ferlemann, die Kosten übernehmen, wenn „das Ausbauverlangen aus der Region kommt“. Dieses Signal hätten Vertreter der Landkreise Emsland und Leer sowie die Bürgermeister aus Papenburg, Westoverledingen und Weener in einem ebenfalls am Freitag geführten Gespräch „unisono“ bestätigt, so Ferlemann. „Das hat mir sehr gut gefallen“, so der Staatssekretär.

Deshalb könne der Ausbau, sofern das Bundesfinanzministerium und der Haushaltsausschuss des Bundestags zustimmen, vom Bund bezahlt werden. Die Gespräche in Berlin zur Friesenbrücke würden bereits geführt, so Ferlemann, es müssten aber noch „einige Hürden genommen werden“.

Schluterschluss aller Beteiligten

Die Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann (CDU), die Ferlemann nach Weener eingeladen hatte, ergänzte, dass das Vorhaben nur durch „einen Schulterschluss aller Beteiligten“ erfolgreich sein könne. Alle Akteure, auch das Land Niedersachsen, müssten geschlossen auftreten. „Die Region wünscht sich nichts mehr als eine Entscheidung“, so Connemann. Der Teilneubau, der von der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag mit getragen werde, sei „eine zukunftsfähige Lösung“, so die Christdemokratin.

Besonders mit Blick auf die Übergangslösung mit einer Emsfähre sei das Land in der Pflicht, möglichst schnell für die entsprechenden Genehmigungen zu sorgen. Denn die jetzt vorgeschlagene Lösung mit dem Teilneubau, die im Rahmen der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, einem Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Bahn, vorgenommen werden soll, wird einige Jahre in Anspruch nehmen.

Fertigstellung nicht vor 2024

Wie Ferlemann ausführte, müsse für das Vorhaben ein Planfeststellungsverfahren in die Wege geleitet werden müssen. Im Anschluss daran seien die Gewerke international auszuschreiben. Allein diese vorbereitenden Tätigkeiten würden etwa drei Jahre dauern. 2020 könnte dann mit dem Bau begonnen werden. Dieser werde, so Ferlemann, weitere vier Jahre in Anspruch nehmen. „Und diese Rechnung ist schon ehrgeizig“, so der Staatssekretär weiter.

Das jetzige Erscheinungsbild soll sich auch in der neuen Brücke wiederfinden. Eine ebenfalls zur Debatte gestandene Hubbrücke sei nicht ideal, da die Brücke im hochgeklappten Zustand hohen Kräften bei starkem Wind ausgesetzt sei. Für den Fall, dass die Maßnahme nicht komme, werde es laut Ferlemann „auf jeden Fall einen Ersatzbau“ geben.