Pkw prallt frontal gegen Bus 16 Verletzte nach Unfall mit Kleinbus in Burlage

Burlage. Einen Unfall zwischen einem Auto und einem mit Kindern und Erwachsenen voll besetzten Kleinbus hat es am Freitagvormittag in Burlage (Gemeinde Rhauderfehn, Landkreis Leer) gegeben. Insgesamt sind 16 Personen verletzt worden, drei davon schwer.

Nach Angaben eines Polizeisprechers, der mit an den Unfallort an der Landesstraße 30 zwischen Burlage und Bockhorst ausgerückt war, ist kurz nach 11 Uhr ein 53-Jähriger aus Bockhorst in einer leichten Rechtskurve zwischen dem Befi-Weg und der Jakobstraße nach links von seiner Fahrspur abgekommen und frontal in den Kleinbus geprallt. Der Bus war mit 14 Personen, darunter sechs Kinder (ein Neugeborenes) und acht Erwachsene sowie dem 63-jährigen Fahrer aus Leer voll besetzt. Alle Personen im Bus wurden bei der Kollision verletzt, mindestens zwei schwer. Auch der Unfallverursacher im Pkw wurde schwer verletzt. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Rettungsdienst war mit neun Rettungswagen, einem Krankenwagen und zwei Notärzten vor Ort.

Wieso der Bockhorster, der in einem VW Polo von Burlage in Richtung Bockhorst unterwegs war, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat, ist unklar. Weil es sich bei den Personen im Kleinbus alle um Asylbewerber aus Esterwegen handelt, wurde die Flüchtlingshilfe Nordhümmling eingeschaltet, um bei der Betreuung der Verletzten zu helfen, heißt es von dem Polizeisprecher. Der Kleinbus war im Auftrag eines Busunternehmens aus der Stadt Leer unterwegs.

Vollsperrung gegen 14 Uhr aufgehoben

Die L30, die Burlage mit Bockhorst im Landkreis Emsland verbindet und und auf der B401 mündet, war bis etwa 14 Uhr in Höhe des Unfallortes (Kreuzung Jakobstraße) voll gesperrt. Die Feuerwehr Burlage war mit 28 Kameraden, dem Gemeindebrandmeister sowie dem stellvertretenden Kreisbrandmeister zur Unterstützung der Rettungs- sowie der Verkehrslenkungsmaßnahmen vor Ort. Auf Grund von austretenden Betriebsmitteln an den Fahrzeugen wurde die Straßenmeisterei als Straßenbaulastträger angefordert, die eine Spezialfirma mit der Reinigung beauftragte, heißt es in einer Mitteilung der Polizei vom Nachmittag.

Die Polizei führte vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz.