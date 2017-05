Marktposition gestärkt Ostfriesische Volksbank verzeichnet weitere Zuwächse

Leer. Die Ostfriesische Volksbank (OVB) mit ihren emsländischen Standorten in Papenburg und Haren hat ihre Marktposition gestärkt. Während der Vertreterversammlung in Leer berichtete Vorstandsmitglied Georg Alder von kräftigen Zuwächsen.

„Wir konnten an die positive Entwicklung des Vorjahres anknüpfen“, zeigte sich Alder zufrieden. Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit konnte um 10,8 Prozent auf 18,5 Millionen Euro gesteigert werden. „Allerdings müssen wir, um das gleiche Ergebnis zu erzielen, heute deutlich mehr Umsatz generieren“, sagte Alder. Er sieht die OVB dabei aber auf dem richtigen Weg.

Entwicklung ist kein Selbstläufer

Die Bilanzsumme habe sich durch Zuwächse beim Kredit- und Anlagevolumen auf 1,76 Milliarden Euro (+7,6 Prozent) erhöht. Wachstumstreiber sei nach wie vor das Kreditgeschäft. Sowohl das Privat- als auch das Firmenkundengeschäft hat sich Alder zufolge hervorragend entwickelt. Das Kreditvolumen ist auf 387 Millionen Euro (+6,8 Prozent) beziehungsweise 576 Millionen Euro (+7,6 Prozent) gestiegen.

Wesentlich dazu beigetragen hätten die Immobilienfinanzierungen. Beim Einlagevolumen konnte ebenfalls ein Plus von 11,4 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro verzeichnet werden. Die gute Ertragslage ermöglicht laut Alder eine Steigerung des Eigenkapitals um rund 10 Millionen Euro auf 163,7 Millionen Euro (+6,7 Prozent). Die positive Entwicklung sei aber kein Selbstläufer. „Wir blicken optimistisch in die Zukunft, wenngleich wir erkennen, dass die Herausforderungen für regionale Banken weiter anspruchsvoll bleiben“, so das Vorstandsmitglied.

Digitalisierung als große Herausforderung

Diese hatte Vorstandsvorsitzender Holger Franz bereits zuvor verdeutlicht. Die zunehmenden Regulierungen würden zu mehr Aufwand und Kosten führen, sowie die individuelle Kundenbetreuung erschweren. „Unser Ziel wird es immer sein, die Kunden mit maßgeschneiderten Produkten sehr persönlich und individuell zu begleiten“, sagte Franz. Auch eine Besserung des Zinsniveaus sei noch nicht in Sicht. Der Vorstandsvorsitzende ist überzeugt, dass das niedrige Niveau noch lange bleiben wird.

Eine weitere Herausforderung stellt laut Franz die Digitalisierung dar. Mehr als die Hälfte der Privatkunden sowie über 90 Prozent der Firmenkunden würden bereits Online-Banking-Produkte nutzen. „Mittelfristig werden immer weniger Kunden mit unserem persönlichen Service vor Ort in Berührung kommen“, sagte der Vorsitzende und ergänzte: „Dies wird unser Geschäft maßgeblich verändern.“

Angst in Neugier umwandeln

Im Bereich der Schiffsfinanzierungen verzeichne die OVB nach den Worten von Franz eine gegen den Markttrend sehr gute Entwicklung. Die Kriese sei ohne negativen Auswirkungen abgearbeitet. „Wir sind sogar gestärkt daraus hervorgegangen“, berichtete der Vorsitzende.

Das Bankgeschäft stehe aber vor einschneidenden Veränderungsprozessen. Die Angst vor Veränderung müsse in Neugier umgewandelt werden, um die Zukunft aktiv zu gestalten. Dafür sieht Franz die OVB gut aufgestellt.

Udo van Kampen fordert europäische Einigkeit

Mit dem Gewinn werden nach dem einstimmigen Beschluss der rund 130 Vertreter die Rücklagen gestärkt und eine Dividende von sechs Prozent gezahlt. Bei den Wahlen zum Aufsichtsrat wurden sieben Mitglieder wiedergewählt, unter ihnen auch der Papenburger Lars Bunte. Zudem wurden die Entlastungen des Vorstandes und des Aufsichtsrates einstimmig beschlossen.

Zum Abschluss hielt der TV-Journalist Udo van Kampen einen Vortrag zum Thema „Das transatlantische Verhältnis – Wie Europa und die USA immer mehr auseinanderdriften“. Van Kampen sieht in den aktuellen politischen Entwicklungen eine Chance für Europa und hofft auf eine „Neu-Gründung“ der Europäischen Union. „Wir müssen wirtschaftspolitisch näher zusammenrücken“, sagte der Journalist. Eine europäische Einigkeit könnte Frieden und Sicherheit bringen.