Mehr als 600 falsche Anrufe 2016 Polizei Leer: Seehund am Strand kein Fall für Notruf

Leer/Emden. Die Polizei in Ostfriesland weist darauf hin, dass kleine Seehunde, die am Strand gefunden werden, kein Fall für den Notruf 110 oder 112 sind. Im vergangenen Jahr hat es weit mehr als 600 Anrufe dieser Art in der Rettungsleitstelle der Region gegeben. Richtig wäre aber eine ganz andere Nummer.

Es sei etwas völlig natürliches und kein Grund zur Besorgnis, wenn kleine Seehunde kurzzeitig von ihren Müttern am Strand hinterlassen werden. „Sie befinden sich dort nämlich im ,Schlafzimmer‘. Seehunde werden im Juni geboren und liegen manchmal kurzzeitig alleine am Strand, währenddessen die Mutter auf Nahrungssuche ist - ein ganz normaler Vorgang und meistens kein Grund zur Beunruhigung“, teilte die Polizei Leer/Emden am Mittwoch mit.

Bei der gemeinsamen Leitstelle von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in Wittmund („Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland“) seien im vergangenen Jahr weit mehr als 600 Anrufe in der Hauptsaison von Juni bis August eingegangen. Die meisten von ihnen seien den Angaben zufolge aber keine wirklichen Notfälle gewesen, sondern lediglich Meldungen über mutmaßlich verwaiste Jungtiere (Heuler). „Die Touristen meldeten in den meisten Fällen: Hier liegt ein Seehund am Strand, ich habe Angst, er könnte austrocknen. Oder der Seehund scheint krank zu sein, er hat ganz glasige Augen“, heißt es in der Mitteilung.

„Viele Heuler sind eben nicht auf Hilfe angewiesen, jeder Fund muss aber individuell geprüft werden“, wird Marco Ellermann, Pressesprecher der Polizeidirektion Osnabrück, in der Mitteilung zitiert. Ellermann appelliert insbesondere an die Inseltouristen in solchen Fällen direkt die Seehundstation in Norddeich unter der Telefonnummer 04931/973330 zu kontaktieren. Der Fund von Meeressäugern muss ohnehin an die zuständige Koordinierungsstelle, die Seehundstation Nationalpark-Haus in Norden-Norddeich, weitergeben werden. Von dort werde der Einsatz der ehrenamtlichen Wattenjagdaufseher organisiert, erklärt die Polizei. Letztlich kann nur ein sachkundiger Mitarbeiter der Seehundstation beurteilen, ob das Tier überlebensfähig ist oder menschliche Hilfe benötigt. Diese speziell geschulten Mitarbeiter beurteilen, ob ein Tier tatsächlich Hilfe benötigt oder ob die Chance besteht, dass Mutter und Jungtier wieder Kontakt zueinander aufnehmen können.

Wie bei „menschlichen Notrufen“, ist es auch bei solchen „tierischen“ Einsätzen wichtig, dass Schaulustige sich möglichst vom Ort des Geschehens entfernen. „Jede kleinste Störung, die oft durch herumstehende oder sich unbedarft nähernde Strandbesucher verursacht wird, bringt die Jungtiere nur unnötig in Gefahr. Das Muttertier unterbricht dann nämlich die Säugephase und flüchtet bzw. traut sie sich nicht zu ihrem Jungtier zurück, wenn der Mensch vermeintlich „helfend“ an diesem steht. Dann ist im schlimmsten Fall ein Heuler entstanden.“, sagt Dr. Peter Lienau, Leiter der Seehundstation Nationalpark-Haus in Norddeich. Ebenfalls zu bedenken ist, dass Seehunde bereits nach etwa sechs Wochen selbstständig sind.

Jungtiere, die ab Ende August aufgefunden werden, sind daher bereits in der Regel alleine überlebensfähig und nicht mehr auf menschliche Hilfe angewiesen.