Alkohol, Männer, Verwahrlosung Gerda-B.-Prozess: Freundinnen berichten über Lebenswandel

mari Aurich. Es war eine Art Charakterstudie, die das Landgerichts Aurich am vierten Sitzungstag im Prozess um die getötete Leeranerin Gerda B. durch drei Zeuginnen zeichnen ließ. Die Freundinnen der wohlhabenden Galeristin sollten die Persönlichkeit des Opfers, das im Alter von 66 Jahren gewaltsam zu Tode kam, beschreiben. Und die Schilderungen hatten es in sich.

Es bot sich am Ende das Bild einer Frau mit zwei Gesichtern. Da war auf der einen Seite die sozial eingestellte, hilfsbereite Zeitgenossin, die alles gerne teilte und Wert darauf legte, dass sie „zur 68er Bewegung gehörte“, wie es eine 57-jährige Bingumerin formulierte. Auf der anderen Seite die Alkoholikerin, die immer mehr der Sucht verfiel und im betrunkenen Zustand Menschen beleidigte und erniedrigte, verbal vulgär und ausfallend, manchmal sogar handgreiflich wurde. „Das war nicht sie, der da gesprochen hat, das war der Alkohol“, sagte eine 48-jährige Bingumerin unter Tränen. Eine andere Freundin drückte es so aus: „Ich mochte sie total gerne. Der Alkohol hat alles kaputt gemacht.“

Unter Alkoholeinfluss, so berichteten die Zeuginnen übereinstimmend, habe Gerda B. mit ihrem Reichtum geprahlt. Widersprüchlichkeiten ergaben sich aber auch ohne Alkoholeinfluss. Auf der einen Seite habe die Galeristin sehr sparsam gelebt, kein Geld verschenkt. Auf der anderen Seite kaufte sie ungesehen ein Haus, um es ihrer Freundin zu vermieten oder investierte 120.000 Euro in eine Privatperson. Das Geld war am Ende futsch. „Das war Gerda egal. Sie meinte, es wäre ja nur Geld“, so die 48-jährige Zeugin.

Männer oft hinter ihrem Geld hinterher

Geld, das offenbar mehrere Männer anlockte. Es gab offenbar einige Männer im Leben der Gerda B., die aber selten eine positive Rolle spielten. „Zu 90 Prozent waren es Männer, die hinter ihrem Geld her waren, die sie beklauen und betrügen wollten“, berichtete die 48-jährige Bingumerin. Als Beispiel führte sie jemanden an, der großspurig auftrat und vorgab, die Galeristin unterstützen und auf sie aufpassen zu wollen. „Dann kam er auf mich zu und wollte wissen, wo sie ihr Geld hat, ihre Bankkarten.“ Der Mann habe schließlich etwas Alkohol und Bargeld aus dem Bingumer Café gestohlen und sei abgetaucht.

„Sie suchte jemanden, hat aber keinen gefunden, der es ernst meinte. Sie hat die Männer auch niedergemacht. Das waren für sie alles ‚Versager‘ und ‚Nullen‘.“ Statt einer festen Beziehung gab es One-Night-Stands. „Sie hat am Ende sogar für Sex bezahlt“, schluchzte die in Tränen aufgelöste Zeugin. 1000 Euro soll die Galeristin für eine Liebesnacht auf den Tisch geblättert haben.

Bereits morgens Alkohol konsumiert

„Morgens ging es sehr oft schon mit Rotkäppchen-Sekt los, mittags in kleineren Etappen mit Rotwein weiter“, erzählte eine weitere Zeugin aus Leer. In den letzten zwei, drei Jahren habe Gerda B. auch zu Schnaps gegriffen. Die Folge waren extreme Stimmungsschwankungen und zunehmende Verwahrlosung. Sie sei auch häufiger gestürzt, habe sich Verletzungen an Kopf und Armen zugezogen. „Sie ist aber nie zum Arzt gegangen“, lautete die übereinstimmende Aussage der Freundinnen. Rippen habe sie sich aber nie gebrochen, war die Antwort auf entsprechende Frage von Verteidiger Sebastian Wendt.

Gleichzeitig kümmerte sich Gerda B. immer noch um ihre Immobilien in Hamburg, die sie verkaufen wollte. Wert: rund 2,5 Millionen Euro. Auch den Jemgumer Hof wollte die Leeranerin loswerden. So richtig wohl fühlte sich Gerda B. offensichtlich nur in ihrem Cafe. Dort habe sie den Wohnbereich ausbauen und aus ihrer Leeraner Stadtvilla ausziehen wollen, wurde berichtet. Die 66-Jährige habe gerne Menschen um sich gehabt, für die Kunst interessiert, Musikabende auch mit unbekannten Künstlern veranstaltet.

Kauf einer Villa in Midlum geplant

In den letzten Jahren sei nur von einem neuen Projekt die Rede gewesen. Demnach wollte Gerda B. eine Villa in Midlum kaufen und zur Seniorenresidenz für betuchte Menschen ausbauen. Ansonsten habe die Leeranerin mit ihren Millionen geprahlt und Bingumer Landwirte nach Anlagemöglichkeiten gefragt. „Sie sagte: ‚Ich weiß überhaupt nicht, wohin mit meinen Millionen. Ich will Land kaufen‘.“

In ihrer Villa in Leer hatte sie Wohnungen vermietet. „Die Mieter wurden manchmal auch ruck zuck wieder rausgeworfen“, erzählte die 55-jährige Zeugin. Ihr war einmal ein Mann auf der Treppe der Villa aufgefallen. Ein Mann mit einem Aktenkoffer in einem langen dunklen Mantel mit längeren Haaren. „Es war duster, deshalb konnte ich ihn nicht erkennen. Ich fragte Gerda: ‚Was ist das denn für ein dunkler Vogel? ‚ Sie sagte, das sei ein Mieter, der auch kochen könne.“ Eine ähnliche Gestalt wurde von einer anderen Zeugin im Bingumer Café gesichtet und beschrieben. „Da ging es wohl um Musik“, meinte sie.

Auf den Mieter, der kochen konnte, wartete Gerda B. am 21. Oktober 2016 in der Küche des Bingumer Cafés vergeblich. „Sie hatte abends eine Gesellschaft. Sie war ärgerlich, weil er nicht kam. Ich habe ihr dann geholfen und die Kürbissuppe gekocht“, erinnerte sich die Zeugin. Die Galeristin habe Kartoffeln und Zwiebeln geschnitten. Gegen 16 Uhr habe sie Gerda B. verlassen. Das war das letzte Mal, dass sie sie gesehen hat. „Sie trug eine rostfarbene Hose und sagte noch, dass sie keine Zeit habe, sich noch umzuziehen. Ich habe ihr die Hosenbeine zwei Mal umgekrempelt, weil die Hose zu lang war.“

Viel Bargeld lose in der Tasche

Die 48-jährige Zeugin berichtete auch, dasss Gerda B. kein Portemonnaie besessen habe. Sie trug Bargeld lose in der Hosentasche mit sich herum, legte Mieteinnahmen auch schon mal im Handschuhfach ihres Jaguars ab. „2000 bis 3000 Euro hatte sie immer in ihrer Nähe“, meinte die Bingumerin. Oft habe die Galeristin Geld verlegt und im betrunkenen Zustand Freunde und Bekannte des Diebstahls beschuldigt. „Hinterher fand sich das Geld dann wieder, lag in Büchern oder im Weinkeller.“

Der Prozess wird am 1. Juni fortgesetzt. Dann sollen unter anderem der Bruder der Getöteten und der Spaziergänger, der ihre Leiche am 5. März in einem Waldstück in Seevetal entdeckte, vernommen werden.

