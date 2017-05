Tiere liegen alleine am Strand Warum kleine Seehunde kein Fall für die Polizei sind

Osnabrück. Die Polizei appelliert an Touristen, die beim Strandurlaub an der Nordsee auf einen kleinen Seehund treffen, nicht den Notruf zu wählen. Über 600 Anrufe waren laut Polizei in der vergangenen Saison von Juni bis August alleine in der Regionalleitstelle Ostfriesland eingegangen.

Es gebe in der Regel keinen Grund zur Besorgnis, wenn man auf einen Heuler treffe, berichtet Polizeisprecher Marco Ellermann. Der Strand sei für die kleinen Seehunde eine Art Schlafzimmer. „Seehunde werden im Juni geboren und liegen manchmal kurzzeitig alleine am Strand, währenddessen die Mutter auf Nahrungssuche ist“, so Ellermann. Überdies seien Jungtiere schon im Alter von sechs Wochen weitgehend selbstständig.

Trotzdem wählen offenbar viele Menschen den Notruf, wenn sie ein Tier alleine am Strand sehen. „In den letzten Jahren ging bei der Leitstelle in Wittmund eine Vielzahl an vermeintlichen Notrufen über 110 und 112 ein.“ Die Anrufer blockieren die Leitungen für tatsächliche Notrufe.

„Nicht auf Hilfe angewiesen“

Die überwiegende Mehrzahl seien Meldungen über mutmaßlich verwaiste Jungtiere gewesen. Die Touristen hatten Angst, das Tier könne austrocknen oder sei verwaist.

„Viele Heuler sind eben nicht auf Hilfe angewiesen, jeder Fund muss aber individuell geprüft werden“, sagte Ellermann. Er appellierte an die Inseltouristen in solchen Fällen nicht die Notrufnummern 110 oder 112 zu nutzen, sondern stattdessen die Seehundstation in Norddeich zu kontaktieren (Nummer siehe unten). Von dort werde der Einsatz der ehrenamtlichen Wattenjagdaufseher organisiert. Die Mitarbeiter beurteilen, ob ein Tier tatsächlich Hilfe benötigt.

Die Polizei ruft weiter dazu auf, dass Menschen möglichst Abstand von den Wildtieren halten, damit die Muttertiere nicht in die Flucht geschlagen werden.

Verhalten beim Auffinden eines Jungtieres:

- Abstand halten (300 m).

- Nicht anfassen.

- Fundort verlassen, damit die Mutter ggf. Kontakt zum Jungtier aufnehmen kann.

- Das Tier muss nicht bewacht werden

- Im Notfall melden Sie den Fund der Seehundstation unter

04931-973330; die Seehundstation prüft, ob es sich um einen Heuler handelt.