Versammlung in Ihrhove Reitverein ernennt Flachsmeerer zum Ehrenmitglied

Ihrhove. Heinrich Steinhorst ist auf der Generalversammlung des Reit- und Fahrvereins (RuF) Overledingerland in Ihrhove zum Ehrenmitglied ernannt worden. Damit würdigte der Verein die Verdienste des 71-Jährigen um den Verein.

Der Landwirt aus Flachsmeer, sagte Vorsitzender Hans-Josef Goßling, gehöre dem Verein stolze 51 Jahre an und sei Mitbegründer. Er habe 1966 erst im Alter von 20 Jahren den Weg in den RuF gefunden, der zunächst eine Abteilung des SV Concordia Ihrhove gewesen sei. 1969 erfolgte der Schritt in die Eigenständigkeit. Steinhorst sei auf Turnieren gestartet und habe manchen Erfolg errungen. Darüber hinaus habe er Vorsitzende wie Helmut Reinhold, Rudolf Voskamp, Hans Kramer und Diedrich van Mark unterstützt, indem er sich bei Arbeitseinsätzen einbrachte. „Die Entscheidung, dich zum Ehrenmitglied zu ernennen, ist uns vom Vorstand alles andere als schwergefallen“, sagte Goßling bei der Übergabe der Ehrenurkunde.

Auf Turnieren erfolgreich gewesen

Im Jahresbericht 2016 erinnerte der Vereinschef in Anwesenheit von 32 Mitgliedern an das 50-jährige Bestehen. Darüber hinaus hätten wieder die Ausbildung von Pferd und Reiter im Vordergrund gestanden. Nach mehreren Jahren ohne Titel habe der Verein einige Kreismeister stellen können. Auch seien Mitglieder von den Kleinsten bis zu den Oldies auf Turnieren erfolgreich gewesen. Großen Anteil daran hätten die Jugendwarte Birgit Tammen und Rieke Plenter sowie die Reitlehrer Steffi Rickers, Angie Knipper, Ricarda Claaßen, Tonko Barlagen und Wilma Fischer. Einen Dank sprach der Vorsitzende auch Kerstin Kruse für Tätigkeiten im Anfängerunterricht und Gunda Tellkamp für die Organisation von Springturnieren und Dressurlehrgängen aus.

Zahl der Mitglieder angestiegen

Die eigenen Turniere im Mai und August fanden dem Vorsitzenden zufolge guten Anklang. Große Erwartungen sind nach den Worten von Hans-Josef Goßling an das Herbstturnier mit erstmaligem Vierkampf gestellt worden. „Der Termin war aber nicht gut gewählt, er fiel mit dem Gallimarkt-Wochenende zusammen.“ Der traditionelle Orientierungsritt habe unter schlechtem Wetter gelitten, beim Weihnachtsreiten seien viele Mitglieder aktiv gewesen.

Kassenwartin Sabine Wieprecht sprach von steigenden laufenden Kosten und einem ausgeglichenen Haushalt. Zum Jubiläum habe der Verein Spenden von insgesamt 4095 Euro erhalten. Entgegen dem Trend sei die Zahl der Mitglieder wie in den Vorjahren erneut um rund zehn auf jetzt 224 Mitglieder angestiegen. Zum Bestand gehörten sechs Schulpferde. Wieprecht und der Vorsitzende Goßling wurden im Zuge der Vorstandswahlen einstimmig wiedergewählt.

Neuauflage des Reiterballs

Die Versammlungsteilnehmer verständigten sich auf eine Neuauflage des Reiterballs im März nächsten Jahres, die Einführung eines Arbeitsdienstes im Vereinsheim und den Hallen zur Unterstützung des Stallmeisters. Angedacht ist zudem die Erneuerung der Hallenbeleuchtung, die Ausbesserung der Tribüne und die Erneuerung der Bestuhlung.