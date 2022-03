Bei einer Messerstecherei in Leer wurde am Samstagabend ein 51-jähriger Mann getötet. FOTO: Gottfried Czepluch/imago-images Tatverdächtiger festgenommen 51-Jähriger bei Messerstecherei in Leer getötet Von Caroline Theiling-Brauhardt | 27.03.2022, 10:33 Uhr

In einem Mehrfamilienhaus in Leer ist es am Freitagabend, 25. März 2022, zu einer Messerstecherei. Dabei wurde ein 51-jähriger Mann getötet