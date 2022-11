Bei dem Unfall in der Nacht zu Freitag bei Leer wurde ein Fußgänger schwer verletzt. Foto: Bodo Wolters up-down up-down Hubschrauber im Einsatz 37-jähriger Fußgänger wird in Leer von Auto erfasst Von Daniel Gonzalez-Tepper und Bodo Wolters | 27.11.2022, 10:02 Uhr

Schwere Verletzungen hat sich ein 37 Jahre alter Fußgänger bei einem Unfall in Leer-Bingum in Ostfriesland zugezogen. Er wurde in der Nacht zu Sonntag von einem Auto erfasst.