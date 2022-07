Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. FOTO: Bodo Wolters up-down up-down Hubschrauber im Einsatz 32-Jährige bei Unfall in Leer lebensgefährlich verletzt Von Mirco Moormann | 27.07.2022, 11:55 Uhr

Eine 32-jährige Frau ist bei einem Unfall auf der Emsstraße in Leer schwer am Kopf verletzt worden. Sie wurde, in Lebensgefahr schwebend, in ein Krankenhaus geflogen.