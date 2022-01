Gewalt-Vorwurf: Kita-Mitarbeiter in Weener versetzt

Nach Vorfällen in der Kindertagesstätte "Filius" in Weener ist ein Mitarbeiter mit sofortiger Wirkung versetzt worden.

Tim Boelmann

Weener. Ein Mitarbeiter einer Kita in Weener soll in „leichterer Form“ gewalttätig gegenüber Krippenkindern geworden sein. Der Mann wurde versetzt, ihm drohen zudem arbeitsrechtliche Konsequenzen.

Die Lebenshilfe Leer bestätigte auf Anfrage den schweren Vorwurf auf Anfrage. Die Vorfälle haben sich demnach in der Filius-Kindertagesstätte (Kita) in Weener abgespielt.„In zwei Fällen ist es zu körperlicher Gewalt in leichterer Form gekom