„Spaziergang“ in Leer: Organisator löscht extremistische Chats

Nicht nur in Papenburg, sondern auch in Leer (Foto) gibt es montags sogenannte Spaziergänge gegen die Corona-Maßnahmen. (Archivbild)

Klaus Ortgies

Rhauderfehn / Leer. Der Organisator der sogenannten Spaziergänge gegen die Corona-Maßnahmen in Leer, Johann Redenius aus Rhauderfehn, hat einen extremistischen Chat-Raum gelöscht.

In einer Sprachnachricht auf dem umstrittenen Nachrichtendienst Telegram räumte Redenius ein, hinter dem Profil „Jockel 2012“ zu stecken. „Jockel 2012, das bin ich. Da stehe ich zu“, so der Fehntjer. Unter diesem Benutzernamen waren in