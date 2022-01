Gaststätte in Flachsmeer verkauft: Warum Folkert Reepmeyer neu anfängt

So haben ihn viele gekannt: Gastwirt Folkert Reepmeyer hinter der Theke.

Henrik Zein

Flachsmeer. Seine traditionsreiche Gaststätte in Flachsmeer hat er zum Jahreswechsel verkauft, für Folkert Reepmeyer hat aber schon im August 2021 ein neues Leben begonnen.

Jahrzehntelang hatte der Koch und Gastwirt in seinem Lokal an der Papenburger Straße in der Küche oder hinter der Theke gestanden. Es wurden Hochzeiten und runde Geburtstage gefeiert, es kamen Vereine, um dort ihre Sitzungen abzuhalten, und