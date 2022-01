Zwei kuriose Unfälle in Leer verursachen insgesamt Schaden von 30.000 Euro

Kurz nacheinander musste die Polizei zu zwei Unfällen ausrücken. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Leer. Innerhalb kurzer Zeit hat es am Samstag im Leeraner zwei nicht alltägliche Verkehrsunfälle gegeben.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein Ehepaar aus Leer gegen 14 Uhr die Papenburger Straße in Richtung Ledabrücke entlang. In Höhe eines Verbrauchermarktes fing die 62-jährige Pkw-Fahrerin nach derzeitigem Stand der Ermittlungen an, zu krampfe