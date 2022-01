Bald sollen die Bürger im Landkreis Leer ähnlich wie die Emsländer Tonnen statt Plastiksäcken mit Altpapier an die Straße stellen. (Symbolfoto)

Leer. Das neue Jahr beginnt mit einer Neuerung in der Abfallwirtschaft: Der Landkreis Leer stellt bei der Entsorgung von Altpapier von den bisher gebräuchlichen blauen Säcken um auf die blaue Tonne.

Mit der Auslieferung von bis zu 80.000 Behältern an private Haushalte wird in der kommenden Woche begonnen. Das kündigt der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Leer an.Beginnen werde die Verteilung in der Gemeinde Westoverledingen, end