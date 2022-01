In diesem Haus am Kreisel in Collinghorst brach das Feuer am Sonntagabend aus.

Frank Loger

Rhauderfehn. Die Ursache für den am Sonntagabend ausgebrochenen Brand in einem Wohnhaus am Kreisel in Collinghorst ist nach wie vor ungeklärt. Ein von der Staatsanwaltschaft bestellter Brandgutachter soll Licht ins Dunkel bringen.

Zu klären ist unter anderem, welche Rolle die großen Mengen von Feuerwerkskörpern, die in der Wohnung gelagert waren, beim Entstehen des Brandes gespielt haben. Der Besitzer der Feuerwerkskörper, der diese in seiner Wohnung im Rha