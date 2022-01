Am Deich nahe der zerstörten Friesenbrücke wurde für den "Friesland"-Krimi gedreht (Archivbild).

Hinrich Kuper

Weener/Papenburg. Das ZDF strahlt am 22. Januar 2022 die nächste Folge ihrer Krimireihe „Friesland“ aus. Gedreht wurde dafür unter anderem in Weener.

Zur besten Fernsehzeit am Samstagabend um 20.15 Uhr wird der 14. Teil „Unter der Oberfläche“ gezeigt. Dafür wurden im April und Mai 2021 mehrere Szenen am Alten Hafen und am Deich nahe der Friesenbrücke gedreht. In der Folge bietet Be