Ärger um Turnhallen-Abriss in Völlenerfehn hält an

Die Turnhalle (hinten rechts im Bild) bei der Grundschule Völlenerfehn soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden.

Henrik Zein

Völlenerfehn. In den Streit um den Abriss der Sporthalle an der Grundschule in Völlenerfehn schaltet sich nun der Bürgermeister der Gemeinde Westoverledingen, Theo Douwes (parteilos) ein.

Sowohl Schulleiter Horst Kruse als auch die Elternratsvorsitzende Jessica Hillmer hatten Kritik am Vorgehen der Verwaltung geübt. Sie hätten sich statt eines Neubaus eine Sanierung gewünscht.Douwes weist die Kritik zurück. Die Ber