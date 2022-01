Boss-Hoss-Sänger Alec Völkel züchtet Rinder in Ostfriesland

Unter die Wagyu-Züchter gegangen ist der Boss von The BossHoss, Alec Völkel. Drei Tiere leben neuerdings auf dem Hof von dessen Schwägerin Julia Müller in Meinersfehn.

Müller

Meinersfehn. Endlich hat der Cowboy eine Herde: Der Sänger der Band The BossHoss, Alec Völkel, ist unter die Rinderzüchter gegangen – und zwar im Landkreis Leer.

Zusammen mit Schwager und Schwägerin Stefan und Julia aus Meinersfehn in der Gemeinde Uplengen will Völkel Wagyu-Rinder züchten. Drei der edlen Tiere sind nun auf dem Ponyhof der Familie in Ostfriesland eingezogen.Fleisch von Wagyu-Rindern