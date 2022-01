Feuerwerkskörper explodieren in Mehrfamilienhaus in Rhauderfehn

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und den genauen Umständen mit den Feuerwerksartikeln aufgenommen.

Frank Loger

Rhauderfehn. Im Ortsteil Collinghorst der Gemeinde Rhauderfehn ist es am Sonntag in einem Mehrfamilienhaus zu einem Feuer gekommen. Auslöser waren Feuerwerksartikel.

Gegen kurz nach 22 Uhr Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße in Collinghorst kam es zu mehreren kleineren Explos