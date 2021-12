Als hoch ansteckend gilt die Omikron-Variante des Coronavirus (Symbolbild).

Sascha Steinach via www.imago-images.de

Leer. Die Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich auch im Landkreis Leer zunehmend stärker aus. Am Mittwoch meldete die Kreisverwaltung 24 bestätigte Fälle.

Am 13. Dezember wurde im Kreisgebiet der erste Fall bestätigt, am 17. Dezember verzeichnete der Landkreis vier Fälle, am Mittwoch sind es 24 Fälle. Omikron gilt als hoch ansteckende Virus-Variante. Sie verbreite sich noch schneller als die