Gegen den Abriss der Sporthalle an der Grundschule Völlenerfehn durch die Gemeinde Westoverledingen sind Schulleiter, Eltern und Vereinsvertreter.

Henrik Zein

Völlenerfehn. Die Gemeinde Westoverledingen will an der Grundschule Völlenerfehn nahe Papenburg eine neue Sporthalle bauen. Das macht Eltern und Schulleiter sauer. Warum?

Dieses Thema sorgt in Völlenerfehn für jede Menge Gesprächsstoff: Die Gemeinde Westoverledingen will in wenigen Wochen die Turnhalle an der Grundschule abreißen lassen und durch einen Neubau ersetzen. Doch das gefällt Schulleiter Horst