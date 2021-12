1000 Impfungen am Tag: Landkreis Leer startet Impfaktion in Weener

Am kommenden Wochenende findet eine große Impfaktion in Weener statt. (Symbolbild)

Christian Charisius/dpa

Weener. In Weener gibt es am kommenden Wochenende eine groß angelegte Corona-Impfaktion: Mobile Teams bieten in der ehemaligen Oberschule Impfungen ohne Termin an.

Die mobilen Teams des Landkreises Leer bieten am Samstag, 18. Dezember, und Sonntag, 19. Dezember, Impfungen ohne Termin in Weener an. Geimpft werde an den Tagen jeweils von 9 bis 18 Uhr, wie der Landkreis Leer mitteilt.Bis zu 1000 Impfunge