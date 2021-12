Bald wieder freie Fahrt auf dem Stadtring in Leer

Die Fahrbahnmarkierungen fehlen noch und die Betonleitwände müssen noch fertig gesetzt werden. Danach kann der Stadtring erst einmal wieder befahren werden.

Ortgies

Leer. Freie Fahrt auf dem Stadtring in Leer: In der kommenden Woche – spätestens am Freitag, 17. Dezember – soll der Abschnitt zwischen der Spier-Kreuzung und der Augustenstraße freigegeben werden.

Das kündigte Frank Buchholz, Leiter der zuständigen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Aurich, auf Nachfrage an. Derzeit werde noch eine Betonleitwand aufgestellt, die künftig den Radweg von der Fahrbahn der Bundesstraße 436 trennt