Testzentrum in Flachsmeer wieder eröffnet

Nach mehr als drei Monaten Pause können sich Bürger nun wieder in Westoverledingen testen lassen. (Symbolfoto)

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Flachsmeer. Aufgrund der neuen Corona-Schutzvorschriften und dem damit verbundenen hohen Bedarf an Corona-Tests hat die Gemeinde Westoverledingen wieder ein Testzentrum in Westoverledingen in Kooperation mit der Freiwilligen Feuerwehr eröffnet.

Seit Dienstag, 7. Dezember, können sich Bürger wieder in Westoverledingen testen lassen. Als Standort für das Testzentrum hat die Gemeinde wieder die Gaststätte Reepmeyer in Flachsmeer ausgewählt, die auch bis Ende August als Testzentrum ge