Mit 1,37 Promille erwischt 25-Jähriger aus Papenburg randaliert bei Polizeieinsatz in Weener Von Daniel Gonzalez-Tepper | 27.11.2022, 10:11 Uhr

Ein 25-Jähriger aus Papenburg ist in der Nacht zu Sonntag von der Polizei bei einer Autofahrt in Weener in Ostfriesland erwischt worden. Bei dem Einsatz leistete er Widerstand.