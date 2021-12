Andreas Baum und Ralph Hartmann in den bald neuen Produktionshallen in der Deichstraße.

Nikola Nording

Leer. Die Kaffeerösterei Baum verlagert ihre Produktion innerhalb von Leer. In diesem Jahr verzeichnet das Unternehmen eine Rekord-Produktion und will noch weiter.

Es fing ganz klein an. In seinem Café in der Neuen Straße in Leer stand Andreas Baum 2013 tagsüber am Tresen und verkaufte Kaffee, abends röstete er die Bohnen für den nächsten Tag. Eine Kaffeerösterei in Ostfriesland? Dem Land des Tees?&nb