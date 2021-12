Schere schneidet Papier: In diesem Fall gewinnt die junge Frau rechts.

Ortgies

Leer. Stein-Schere-Papier haben wohl die meisten schon mal gespielt. Aber hinter diesem scheinbar banalen Kinderspiel steckt viel mehr – unter anderem war es Basis für ein Millionengeschäft und ist von Statistikern analysiert worden.

In der Leipziger Wohngemeinschaft des Studenten Mischa Lauterbach aus Leer hilft es dabei, zu klären, wer spülen oder putzen muss und was gekocht wird. Der elfjährige George Tovmasyan aus Leer klärt so mit seinen Schulkameraden, wer in den