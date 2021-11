81-jähriger Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto in Leer

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife.

Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Leer (Ostfriesland). Ein 81 Jahre alter Radfahrer ist im ostfriesischen Leer nach einem Zusammenstoß mit einem Auto gestorben.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, wollte der Mann mit seinem Rad an einer Einmündung eine Straße in der Innenstadt queren und missachtete dabei einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer. Der 21-Jährige bremste de