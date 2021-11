Nach Panik: Vorerst keine weitere Party in Friesoyther Diskothek

Zu einer Panik mit Verletzten war es in der Nacht zum Samstag in einer Diskothek in Friesoythe gekommen. (Symbolbild)

Philipp von Ditfurth / dpa

Friesoythe. Nachdem eine Disko in Friesoythe wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung geräumt wurde, finden dort vorerst keine Partys statt. Der Fall wurde an die Staatsanwaltschaft abgegeben.

Vorerst keine Party nach Verstößen gegen Corona-Verordnung: „Die Diskothek an der Elbestraße in Friesoythe bleibt bis auf Weiteres geschlossen.“ Das teilte der Landkreis Cloppenburg am Donnerstag mit. Diese Entscheidung sei das „einvernehml