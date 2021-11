Alte Post in Stapelmoor: Investor wirft das Handtuch

Die "Alte Post" nahe der Kirche in Stapelmoor steht seit 2010 leer. Damals hatte ein Brandstifter dort Feuer gelegt. Das Haus war danach unbewohnbar.

Tatjana Gettkowski

Stapelmoor. Die Pläne für seniorengerechte Mietwohnungen in der „Alten Post“ in Stapelmoor bei Papenburg sind vom Tisch. Was steckt dahinter?

Piet van der Laan hatte große Pläne für die Alte Post in Stapelmoor. Der Bauunternehmer aus Wiesbaden wollte dem historischen Gebäude neues Leben einhauchen. Er wollte das Gebäude komplett entkernen und zu altengerechten Mietwohnu