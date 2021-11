Das Transportschiff "Paula" traf am Samstag mit dem neuen Katamaran der AG Ems in Emden ein.

AG Ems

Emden. Am Wochenende ist in Emden der neue Katamaran für die Reederei AG Ems eingetroffen. Die "Nordlicht II" ist auf besondere Art und Weise in ihren Heimathafen eingelaufen.

Weil das rund 47 Meter lange Schiff auf einer Werft in Indonesien gebaut wurde, kam es an Bord des Transportschiffes "Paula" nach einer dreieinhalbwöchigen Fahrt von Asien jetzt in Emden an. Am Sonntag wurde die "Nordlicht II" am Emder Südk