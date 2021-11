Wo der SuS Steenfelde in einer Liga mit dem FC Bayern spielt

Grund zur Freude haben Wilke Zierden und Udo Tesch angesichts der Zahl von Instagram-Followern ihres Vereins SuS Steenfelde (Archivbild).

Zierden / SuS Steenfelde

Steenfelde. Bei Instagram hat es der SuS Steenfelde nicht zuletzt dank Influencer Wilke Zierden als einziger Amateurverein unter die besten 60 Fußballvereine mit den meisten Followern geschafft.

Zumindest in einer Tabelle mischt der SuS Steenfelde aus der Gemeinde Westoverledingen im Landkreis Leer in einer Liga mit den ganz Großen mit. In einem Internet-Ranking der 60 deutschen Männerfußballklubs mit den meisten Instagram-Follower