Am Borromäus-Hospital in Leer wird derzeit viel gebaut.

Ostfriesen-Zeitung / Archiv

Leer. An der Spitze des Borromäus-Hospitals in Leer bahnt sich ein Wechsel an: Geschäftsführer Dieter Brünink wird Ende 2022 die Leitung des Krankenhauses abgeben.

Der 60-Jährige wird dann in die passive Phase der Altersteilzeit wechseln. „Ausschlaggebend ist meine persönliche Lebensplanung“, erklärt Brünink. Sein Nachfolger soll bereits bis Mitte des Jahres gefunden werden. So könne der Noch-Geschäft