Das läuft hinter Mauern und Zäunen der Evenburg-Kaserne in Leer

In sechs Stunden kann das Kommando SES „Ostfriesland“ einen kompletten Operationssaal auf Krankenhausniveau in einem Zelt aufbauen.

Klaus Ortgies

Leer. Von außen kennen sie viele, die Evenburg-Kaserne an der B70 in Leer. Aber was passiert eigentlich hinter den hohen Mauern und grünen Zäunen, die den militärischen Bereich abschirmen?

Die hohe Klinkerwand ist von der Bundesstraße 70 gut zu sehen. Ein Blick ins Innere der Evenburg-Kaserne ist nur durch das Tor zu erhaschen. Doch auch dieser verrät nicht viel: eine Straße, mehrstöckige Gebäude, alles eher unscheinbar. Vor