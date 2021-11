Mit zwei Streifenwagen fuhren die Polizeibeamten am Samstagmittag vor einer Woche zum Kaufhaus Wreesmann in Ostrhauderfehn. Dort hatte kurz zuvor ein Trickbetrüger zugeschlagen.

Henrik Zein

Rhauderfehn. Vor Geschäften im Kreis Leer treibt offenbar ein dubioser Spendensammler sein Unwesen. Die Polizei hat einen 25-Jährigen Mann im Visier und warnt.

Nachdem am vorvergangenen Samstag ein Trickbetrüger in Ostrhauderfehn unterwegs war, ist die Polizei bei der Suche nach dem Täter nun möglicherweise einen Schritt weiter. Denn eine ähnliche Masche ereignete sich am Mittwochnachmittag beim E