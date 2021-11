Vor dem Landgericht Leer muss sich abermals ein ehemaliger Chefarzt des Klinikums Leer verantworten (Symbolbild).

Klaus Ortgies

Leer/Aurich. Alles auf Anfang: Vor dem Auricher Landgericht hat erneut der Korruptionsprozess gegen den ehemaligen Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie am Leeraner Klinikum begonnen. Er ist in insgesamt 89 Fällen angeklagt.

In 46 Fällen im Zusammenhang mit dem Einsetzen von Bandscheiben-Prothesen wird dem Arzt Vorteilsnahme vorgeworfen, in 28 Bestechlichkeit in besonders schwerem Fall und in weiteren 15 Punkten Bestechung, ebenfalls in besonders schwerem Fall.