Der renitente Mann wurde schließlich in Gewahrsam genommen (Symbolbild).

Holger Hollemann/dpa

Leer. Streit, Platzverweis, Schläge, Spucke, Beleidigungen und Reizstoff: Um einen 36-Jährigen in Leer in die Schranken zu weisen, hatte die Polizei alle Hände voll zu tun.

Der Reihe nach: Wie die Beamten mitteilten, war der Mann aus Leer in der Nacht zu Samstag mit einer Frau in Streit geraten. Schauplatz war eine Wohnung am Hermann-Lange-Ring. Dorthin waren Polizisten gegen 3 Uhr gerufen worden. Diese h