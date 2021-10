Nicht nur in Wohnwagen und Zelten kann übernachtet werden, es stehen auch Schlaffässer bereit.

Heiner Lohmann

Grotegaste. Einen Spitzenplatz in der Rangliste des ADAC hat der Campingplatz „Am Emsdeich“ in Grotegaste bekommen. Aber nicht nur der Autoclub ist von der Anlage in der Gemeinde Westoverledingen begeistert.

Jedes Jahr bewertet der ADAC die Campingplätze in Deutschland. Diesmal konnte sich der Campingplatz „Am Emsdeich“ zum ersten Mal unter den besten zehn platzieren. Dazu gibt es vier von fünf möglichen Sternen. Langjährige Dauergäste geraten