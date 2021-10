Mehr als 400.000 Kugelschreiber umfasst die Sammlung von Gerd Reck aus Rhauderfehn nach Angaben des 58-Jährigen mittlerweile. Jetzt will er in das Guinness Buch der Rekorde.

Christian Belling

Rhauderfehn . Der Kuli-König aus Ostfriesland ist seinem Ziel ganz nah. Auf mehr als 400.000 Kugelschreiber kommt die Sammlung von Gerd Reck nach eigener Schätzung mittlerweile. Jetzt soll der Weltrekord her.

Wer das Haus voller Kugelschreiber an der Dosewieke in Rhauderfehn von außen betrachtet, wird im Leben nie darauf kommen, was ihn im Inneren erwartet. Der Weg zur Eingangstür, der nur über die hauseigene Brücke möglich ist, führt