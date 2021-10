28-jähriger Mann an A31 in Weener verhaftet

Weil er eine Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss der Mann nun ersatzweise in Haft. (Symbolfoto)

Bundespolizei

Weener. Ein gesuchter 28-Jähriger ist an der deutsch-niederländischen Grenze in Weener festgenommen worden. Der Mann muss für rund sechs Monate in Haft.

Der Mann war laut Polizei in der Nacht zu Donnerstag gegen 1 Uhr aus den Niederlanden in das Bundesgebiet eingereist und von einer Streife des Zoll an der Bundesautobahn 31 Abfahrt Weener angehalten und kontrolliert worden.Nach der Überprüf