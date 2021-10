Corona-Inzidenz im Landkreis Leer in wenigen Tagen verdoppelt

Tests in einem Alten- und Pflegeheim in Leer haben eine Corina-Infektion bei 13 Bewohnern und Mitarbeitern bestätigt.

Hendrik Schmidt

Leer. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt bundesweit weiter an. Auch der Landkreis Leer ist von davon betroffen und verzeichnet aktuell ansteigende Fallzahlen. Erstmals lag die Inzidenz am Mittwoch wieder über 60.

Dynamisch ansteigende Fallzahlen meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) für den Landkreis Leer. Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz am 23. Oktober noch bei 31,5 gelegen hatte, hat sie sich in nur wenigen Tagen fast verdoppelt und lag am Mittwoc