Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurde am Montag die Polizei in Emden gerufen.

Symbolfoto: Marcus Alwes

Emden. In einem fremden VW Transporter häuslich niedergelassen und übernachtet hat in Emden ein 21-jähriger Mann, der dabei auch noch fremde Gummistiefel trug.

Am Montag, 25. Oktober, wurde die Polizei in Emden gegen 10:45 Uhr zu einem - nach Angaben der Beamten "sehr speziellen Einsatz" - in die Straße Am Bentkinshof gerufen. Ein 52-jähriger Mann aus Emden hatte einen ihn unbekannten Mann in dem