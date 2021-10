Kneipe „Klöntje“ in Weener: Wirt Enno Janssen macht Schluss

So kennen ihn viele in Weener: Enno Janssen steht hinterm Tresen am Zapfhahn.

Tatjana Gettkowski

Weener. In Weener geht eine Kneipen-Ära zu Ende. Nach 34 Jahren hinterm Tresen des „Klöntje“ verabschiedet sich Enno Janssen in den Ruhestand. Gibt es für die Kneipe eine Zukunft?

Viele junge Leute können es sich gar nicht vorstellen: Weener hatte mal ein turbulentes Nachtleben. In den historischen Gemäuern der Memmingaburg in der Altstadt von Weener war bis in die 80er-Jahre eine Disco. Tatjan