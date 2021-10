Bliede-Park in Leer: Freizeitpark bis Dienstag geöffnet

Rund 50 Fahrgeschäfte erwarten die Besucher beim Bliede-Park in Leer.

Bodo Wolters

Leer. Einen Galli-Markt wird es auch in diesem Jahr in Leer nicht geben. Stattdessen hat am Donnerstag der Bliede-Park eröffnet. Beim Besuch sind die 3-G-Regeln zu beachten.

Der Bliede-Park auf der Großen Bleiche in Leer ist am Donnerstag offiziell eröffnet worden. Noch bis zum kommenden Dienstag, 19. Oktober, kann der Markt jeweils in der Zeit von 14 bis 22 Uhr besucht werden. Rund 50 Fahrgeschä