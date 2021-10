Dr. Michael Noseleit wird neuer Hausarzt in Ostrhauderfehn

Dr. Michael Noseleit wird in Kürze in Ostrhauderfehn eine Hausarztpraxis eröffnen.

Henrik Zein

Ostrhauderfehn. Die Gemeinde Ostrhauderfehn bekommt zum 1. Dezember 2021 einen neuen Allgemeinmediziner als Hausarzt.

Der 43-jährige Dr. Michael Noseleit übernimmt die zurzeit leer stehende Praxis an der Hauptstraße, in der bis Anfang dieses Jahres Susanne Sibum-Brouwer praktiziert hatte. Die Ärztin, zuvor auch im Carré in Papenburg ansässig, war