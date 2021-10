Einkaufen bei Edeka und Multi ohne Kasse: So gut läuft das wirklich

Jedes Produkt wird am Wagen gescannt und wandert dann in den Korb. Eine Kamera überwacht, ob alles gescannt ist, was drin liegt.

Klaus Ortgies

Leer. Bei Multi Nord in Leer und Edeka in Weener können Kunden einkaufen, ohne an der Kasse zu bezahlen. Wie gut funktioniert das? Ein Test bei Multi.

Einkaufen, ohne lästiges in der Kassenschlange Stehen. Eine wunderbare Vorstellung, die der Easy-Shopper da verspricht. Doch taugt der neue Einkaufswagen, den es seit Kurzem bei Multi Nord in Leer und bereits etwas länger beim Edeka in Ween