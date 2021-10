Im Gewerbepark Rheiderland geraten Neuansiedlungen von Unternehmen wegen enorm gestiegener Materialpreise und Lieferengpässen ins Stocken (Archivbild).

Entwicklungs-Gesellschaft Rheiderland

Stapelmoorerheide / Rhede. Neuansiedlungen im Gewerbepark Rheiderland geraten ins Stocken. Davon allerdings nicht betroffen ist die Tischlerei Holthaus in Rhede-Brual. Woran liegt das?

Der Gewerbepark Rheiderland hat sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt. Auch aktuell entstehen an der A31 in Stapelmoorerheide neue Betriebsgebäude. Doch wegen stark gestiegener Preise und Lieferengpässen in der Baubranche geraten we