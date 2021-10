Deutsche und niederländische Polizisten haben am Dienstagabend einen wegen Diebstahls gesuchten Mann in Bunde verhaftet.

picture alliance/dpa

Bunde. In der Gemeinde Bunde im Rheiderland hat ein deutsch-niederländisches Polizeiteam einen flüchtigen Dieb gefasst.

Das "Grenzüberschreitende Polizeiteam Bad Nieuweschans" hat am Dienstag in der Gemeinde Bunde einen 34-jährigen Mann festgenommen. Gegen 21.30 Uhr kontrollierten die Beamten im Ortsteil Wymeer an der deutsch-niederländischen Grenze einen in