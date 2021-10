Die Bundesstraße, die durch das Ahrtal führt, ist hinter einem Tunnel durch die Flut weggerissen worden.

Thomas Frey/dpa

Ditzum. Opfer der Hochwasser-Katastrophe in Rheinland-Pfalz schöpfen Kraft in Ditzum im Rheiderland. Gutscheine für Ferienwohnungen und Gastronomie machen es möglich.

In ihrer Ferienwohnung in Ditzum hat Sabine Wald ein Ehepaar zu Gast, das zu den Opfern der Unwetter-Katastrophe an der Ahr zählt. „Die Frau war acht Stunden auf dem Dach ihres Hauses, ehe sie gerettet wurde“, weiß die Vermieterin, dass die